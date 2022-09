Sebastian Szymański nie zagra z Walią? "Decyzję podejmiemy jutro"

Na sobotniej konferencji prasowej selekcjoner Czesław Michniewicz zdradził, że z drobnymi problemami zdrowotnymi mierzy się Sebastian Szymański. Pomocnik Feyenoordu Rotterdam, który na PGE Narodowym należał do najaktywniejszych zawodników naszej reprezentacji, nabawił się kontuzji, która zagraża jego występowali przeciwko Walijczykom.

- Sebastian lekko naciągnął przywodziciela na rozgrzewce przedmeczowej przed spotkaniem z Holandią. Nie jest to nic poważnego, ale dopiero jutro zdecydujemy w jakim wymiarze wystąpi z Walią - powiedział na konferencji Michniewicz.

Gdyby Szymańskiego zabrakło na boisku, byłaby to wielka strata. Piłkarzem zachwycają się eksperci zarówno w Polsce, jak i w Holandii. - Już jest idolem. Kibice zbiórkę robią, żeby go wykupić go - powiedział niedawno Jan de Zeeuw junior, syn byłego kierownika reprezentacji. Ciepłe słowa nie dziwią, bo w trwającym sezonie 23-latek rozegrał sześć spotkań w lidze holenderskiej. Zdobył w nich dwie bramki, zanotował także trzy asysty.