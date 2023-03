Sebastian Szymański może wrócić do Rosji? "Za wcześnie, żeby o tym mówić"

Sebastian Szymański od początku tego sezonu jest piłkarzem Feyenoordu Rotterdam. Do holenderskiego klubu jest jednak tylko wypożyczony. Nadal nie wiadomo, czy lider Eredivisie wykupi go z Dynama Moskwa. Cena jest dla Feyenoordu zaporowa - 10 mln euro. Za tyle holenderski klub piłkarzy nie kupuje. Agent reprezentanta Polski Mariusz Piekarski mówi, że za wcześnie jest aby mówić o tym, czy Szymański wróci do Rosji.