Sebastian Mila podsumował Euro i nagle zwrócił się do kibiców. "Nie da się"

Mila od dłuższego czasu wspiera kadrę w treningach i ma sporo nowych pomysłów na to, jak pracować z polskimi piłkarzami. Jest do reprezentacji bardzo przywiązany i chciałby widzieć jej sukcesy. To pragnienie bardzo przebijało z jego wypowiedzi.

Sebastian Mila podsumował Euro 2024

Piłkarze i sztab trenerski powrócili z Niemiec do Polski. Większość już rozjechała się po swoich domach, również tych znajdujących się poza granicami kraju. Na miejscu został na pewno Sebastian Mila, który ma sporo do przemyślenia po tym, jak Biało-Czerwoni nie wygrali żadnego meczu na Euro, a w spotkaniu z Austrią nie radzili sobie niemal zupełnie.

Sebastian Mila zwrócił się do kibiców

"Na koniec kilka słów do was - polskich kibiców. Nie da się was przekrzyczeć na żadnym stadionie. Wasze nieustające wsparcie, doping, to jak opanowujecie miasta, w których gra nasza drużyna - jest niewiarygodne. Dziękujemy za to - jesteście fantastyczni i bezkonkurencyjni" - podkreślił, doceniając fanów reprezentacji, którzy mimo porażek gotowi byli skoczyć za drużyną w ogień i jeździli tłumnie na wszystkie spotkania kadry.