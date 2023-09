Sebastian Mila ma plan na współpracę z Michałem Probierzem. Chce być obecny na boisku

Mila nie gra już od pięciu lat, ale wszystko wskazuje na to, że wciąż ciągnie go na boisko, choć już oczywiście nie w roli zawodnika. 38-krotny reprezentant Polski uważa, że będąc asystentem Michała Probierza mógłby się przydać podczas zajęć reprezentacji - chciałby wówczas pojawić się na boisku wraz z kadrowiczami i pomagać im w prowadzonych ćwiczeniach nie tylko jako ktoś, kto stoi przy linii bocznej boiska.

Chciałbym brać czynny udział w treningach. Czynny, to znaczy, że chciałbym być jednak w tych korkach na boisku. To wszystko będzie jednak zależało od trenera Probierza. Z chęcią bym się jednak sprawdził. Choćby przy jakimś rzucie wolnym z Piotrem Zielińskim... czy cały czas jestem lepszy, czy coś się zmieniło

Były piłkarz zaznaczył zarazem, że dokładny podział obowiązków w nowym sztabie kadry zostanie dopiero ustalony między wszystkimi osobami współpracującymi z Probierzem. Sam Mila o szansie na dołączenie do kadry dowiedział się zaledwie dwa dni przed ogłoszeniem nazwiska nowego selekcjonera .

- Nie było to tak, że wiedziałem, że trener Probierz zostanie selekcjonerem. Spytano mnie po prostu, czy jeśli byłaby taka możliwość, to czy chciałbym dołączyć do sztabu. Oczywiście się zgodziłem - powiedział Mila dla TVP Sport.