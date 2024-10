Sceny przed meczem Polaków, Kulesza wywołany do tablicy. Nagranie robi furorę

W stolicy naszego kraju było niestety bardzo zimno. Prognozy pogody sprawdziły się i we wtorkowy wieczór termometry wskazywały temperaturę poniżej dziesięciu stopni Celsjusza. Piłkarze byli tego świadomi, dlatego podczas przedmeczowej ceremonii nie pozostali obojętni na walczącą z zimnem dziecięcą eskortę. W trakcie hymnów narodowych kilku chłopców otrzymało od kadrowiczów ocieplane bluzy, by chociaż w ten sposób obronić się przed chłodem . Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie filmik, który błyskawicznie pojawił się w przestrzeni wirtualnej.

Internet oszalał na punkcie młodzieńca. Jasny apel do PZPN

Obrazkami z PGE Narodowego podzielił się Dominik Wardzichowski. "Ten chłopiec w trakcie hymnu dostał bluzę od jednego z naszych reprezentantów, ale gdy zszedł z boiska i zobaczył, że tylko on ją ma, to od razu oddał" - napisał dziennikarz "Sport.pl" w serwisie X. W komentarzach młodzieniec błyskawicznie stał się bohaterem. Nie brakowało zarówno ironicznych, jak i poważnych wpisów. Jeden z użytkowników do tablicy wywołał nawet Cezarego Kuleszę oraz Polski Związek Piłki Nożnej. "Znajdźcie chłopca", "Zróbcie coś dobrego", "Ogarnijcie to na szybko" - czytamy.