Mecz z Albanią to dla reprezentacji Polski bój nie tylko o eliminacyjne punkty. To również bitwa o odzyskanie zaufania, które zostało brutalnie nadszarpnięte przed trzema dniami w Pradze, gdzie trzeba było przełknąć gorycz porażki 1-3 z Czechami. - Dzisiaj gramy w domu, na trybunach jest 50 tysięcy ludzi. Mam nadzieję, że będą nas wspierać. Liczę na mecz zakończony naszym zwycięstwem. Drużyna będzie walczyć, bo jest do tego przygotowana. I ma ogromną wolę odbudowy wizerunku - oznajmił Fernando Santos w przedmeczowej wypowiedzi na antenie TVP Sport.