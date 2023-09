Santos zebrał cięgi już przed pierwszym gwizdkiem. Hajto nie miał cienia litości

Podstawowy skład drużyny narodowej desygnowany do gry z Wyspami Owczymi różni się nieco od jedenastek, które oglądaliśmy w początkowej fazie eliminacji Euro 2024. Najistotniejsza zmiana to powrót niepowoływanego wcześniej Grzegorza Krychowiaka .

Tomasz Hajto krytykuje Fernando Santosa. "Nie widzę ani konsekwencji, ani pomysłu"

- Kiedy Kamil Grosicki jest w życiowej formie, to nie jest powoływany. Teraz jest powoływany. Dzisiaj nie wystawiamy Sebastiana Szymańskiego, który akurat jest w życiowej formie w Turcji. Kupili go za naprawdę potężne pieniądze. Wszedł jak po swoje. Oglądałem go w trzech spotkaniach. On będzie tam bożyszczem tłumów. A zamiast niego wychodzi Skóraś, który łapie jakieś śmieszne minuty w nowym klubie - nie krył oburzenia Hajto na antenie Polsatu Sport jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.