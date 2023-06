Santos zaskoczy Mołdawię? Szansę ma dostać młoda gwiazda

Przed reprezentacją Polski mecz z Mołdawią w ramach eliminacji mistrzostw Europy. W Kiszyniowie piłkarze selekcjonera Fernando Santosa powalczą o arcyważne punkty - jakim składem wybiegną na murawę stadionu Zimbru? Interia Sport prezentuje przewidywany skład na ten mecz.

W obronie bez zmian

Chociaż w spotkaniu z Niemcami polska defensywa musiała się dwoić i troić, to ostatecznie udało się jej zachować czyste konto (chociaż głównie za sprawą fantastycznego Wojciecha Szczęsnego). W poniedziałkowy wieczór sporo wskazywało na to, że - biorąc to pod uwagę -selekcjoner nie zdecyduje się na zmiany i kolejny raz zagramy w podobnym ustawieniu.

W bramce oczywiście stanie Szczęsny, o czym na konferencji prasowej wprost powiedział Santos. Tercet stoperów - podobnie jak w Warszawie - mają stworzyć natomiast Jan Bednarek, Jakub Kiwior, a także Tomasz Kędziora.

Na wahadłach powinniśmy zobaczyć natomiast Jakuba Kamińskiego i świeżo upieczonego mistrza Włoch, Bartosza Bereszyńskiego. Co prawda w ostatnich dniach o miejsce w składzie mocno walczył Nicola Zalewski, ale z tego, co słyszymy, po raz kolejny rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Na tej pozycji Santos ma jednak spory wybór, bo poza Zalewskim może desygnować do gry jeszcze mającego za sobą dobry sezon Przemysława Frankowskiego.

Kto pomoże Lewandowskiemu?

Rotacji nie powinno być także w drugiej linii. Jeśli tak się stanie, to w pomocy pojawią się Sebastian Szymański, Damian Szymański i kolejny piłkarz Napoli, Piotr Zieliński. Spotkanie z Mołdawią będzie okazją dla całej trójki, aby podreperować statystyki w ofensywie. Wszakże w meczu z Niemcami wszyscy wyglądali blado...

Dyskusji nie podlega miejsce w podstawowym składzie dla Roberta Lewandowskiego. Kto natomiast będzie pomagał królowi strzelców La Ligi w ataku? W piątek przez chwilę był to Jakub Błaszczykowski, który jednak pożegnał się z reprezentacją - po tym, jak opuścił murawę, zastąpił go Michał Skóraś. Nowy zawodnik Club Brugge co prawda nie zaprezentował się najlepiej, ale to właśnie on - a nie Arkadiusz Milik - może pojawić się na boisku. Tu jednak selekcjoner ma się wciąż wahać i kto wie, czy ostatecznie nas nie zaskoczy.

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński - Michał Skóraś (Arkadiusz Milik), Robert Lewandowski.

Z Kiszyniowa Sebastian Staszewski, Interia Sport

