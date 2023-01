Santos w trenerskiej elicie finansowej. Wysoka pensja Portugalczyka

Według doniesień medialnych jego pensja ma wynosić ok. 2,5 miliona euro. To spora kwota, porównując ze szkoleniowcami innych kadr narodowych. "Financial Football" w listopadzie opublikował listę najlepiej opłacanych trenerów reprezentacji biorących udział w mistrzostwach świata w Katarze. 68-latek znalazłby się na niej na ósmym miejscu. Wyprzedziliby go tylko Hansi Flick (Niemcy), Gareth Southgate (Anglia), Didier Deschamps (Francja), Tite (Brazylia), Louis van Gaal (Holandia), Gerardo Martino (Meksyk) i Lionel Scaloni (Argentyna).