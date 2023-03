Santos zapowiedział zmianę gry reprezentacji. To spodoba się kibicom

Santos źle zaczął przygodą z polską kadrą. W piątek reprezentacja została rozbita 1:3 przez Czechów . Portugalczyk miał wiele powodów do zmartwień i mnóstwo kwestii do przemyślenia. W poniedziałek zdecydował się na cztery zmiany w wyjściowym składzie.

Polska - Albania: Fernando Santos chce, aby kadra grała inaczej

Tym razem zespół zagrał lepiej w defensywie, czego dowodem może być czyste konto. W ofensywie nadal wiele jest do poprawy, ale co najważniejsze - Karol Świderski zdobył bramkę, która wystarczyła do zwycięstwa. - Podobało mi się podejście zawodników. Wszyscy pomagali sobie na boisku i to było kluczowe w kontekście wygranej. Oczywiście jest wiele rzeczy do poprawy i będziemy nad tym pracować - powiedział Santos.