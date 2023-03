Santos wyrzuci gwiazdora z polskiej kadry? "Wyniósł informacje z szatni"

Według Łukasza Gikiewicza selekcjoner Fernando Santos może więcej nie powołać do reprezentacji Łukasza Skorupskiego, co ma być karą za niedawny wywiad, w którym opowiedział o aferze premiowej. - Mówią: Rafał Gikiewicz, mój brat, nie może być powołany, bo wynosi informacje z szatni, komuś mówi informacje negatywne na zawodników reprezentacji. To ja teraz czekam, czy Łukasz Skorupski, zwany "Skorupem", będzie powołany na kolejne zgrupowanie. Bo tak naprawdę on też wyniósł - mówił w programie Interii "Gramy Dalej" napastnik Szturmu Junikowo.