"Mam takie dwa słowa, które zawodnicy poznają po przyjeździe na pierwsze zgrupowanie: 'my' i 'wygrać'. Do tych słów będą musieli się przyzwyczaić, bowiem uważam, że ta reprezentacja ma wszelkie predyspozycje do tego by wygrywać. Wychodzę jednak z założenia, że same nazwiska nie grają. Musimy podchodzić do wszystkich przeciwników z szacunkiem, ale bez strachu" - ogłosił Fernando Santos podczas spotkania z dziennikarzami.