16 czerwca piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się w meczu towarzyskim z kadrą Niemiec. To spotkanie ma być okazją do pożegnania wybitnego piłkarza naszej kadry Jakuba Błaszczykowskiego - obecnie piłkarza Wisły Kraków, który wciąż nie wrócił po kontuzji na ligowe boiska. Głos w sprawie podziękowania 37-latkowi za wszystkie jego występy zabrał w rozmowie z TVP Sport selekcjoner "Biało-Czerwonych" Fernando Santos. "Jeżeli w Polsce jest taka tradycja, to tak, ja to akceptuję" - przyznał Portugalczyk.