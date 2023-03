Do pierwszego meczu reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024 pozostały już tylko trzy tygodnie. Selekcjoner Fernando Santos nie może jednak mówić o komforcie przygotowań do rozpoczęcia batalii. Oprócz zamieszania z wyborem polskiego asystenta sen z powiek spędza mu także lista graczy kontuzjowanych. Wiadomo już, że w inauguracyjnym meczu z Czechami Portugalczyk nie wystawi optymalnej jedenastki. Teraz okazuje się dodatkowo, że do zdrowia dłużej niż pierwotnie przypuszczano będzie wracał Krystian Bielik.