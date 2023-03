Dzień później ogłoszono, że z powodu urazu z gry wypada Bartosz Bereszyński . W trybie nagłym do Warszawy przybył Tymoteusz Puchacz . Ale i to nie był ostatni niepokojący komunikat z obozu kadry .

Fernando Santos przed meczem z Czechami: W głowie mam już 99 proc. wyjściowej jedenastki

Dzień przed wylotem do Pragi podjęto decyzję, że zespół opuszcza Kacper Kozłowski , który na zgrupowaniu pojawił się z kontuzją. Mimo intensywnej pracy fizjoterapeutów nastolatka nie udało się przywrócić do pełni sił .

- Kozłowski w ogóle z nami nie trenował. Ktoś powiedział, że brał udział we wtorkowych zajęciach, ale to nieprawda. Nie był obecny na żadnym treningu. Kontuzje to normalna rzecz w piłce nożnej. Zdarzają się i będą się zdarzać. Dlatego właśnie powołujemy na zgrupowanie tylu zawodników. Wysłałem nominacje do 25 graczy, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się na zgrupowaniu albo między jednym a drugim meczem - oznajmił na konferencji prasowej selekcjoner Fernando Santos.