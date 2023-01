Santos przekazał wiadomość Lewandowskiemu. Robert na to czekał!

Wszyscy kibice polskiej piłki aż za dobrze pamiętają niedawne sceny, towarzyszące występowi reprezentacji Polski na mundialu w Katarze. A także m.in. słowa Roberta Lewandowskiego , które jak gdyby zabrzmiały warunkowo co do paroletniego planowania kariery w kadrze "Biało-Czerwonych", a były warunkowane stylem gry. Mówiąc wprost najlepszy piłkarz polskiej piłki i czołowy napastnik świata chciałby mieć wreszcie trochę radości z gry z orłem na piersi, a nie głównie "umierania" za korzystny wynik.

Santos już "kupił" Lewandowskiego. "W reprezentacji ważniejsza jest kwestia mentalności"

- Ja chcę, żeby oni byli szczęśliwi z faktu, że reprezentują ten kraj. Jeśli zawodnicy są w reprezentacji z pasji i miłości do swojego kraju, jest to najważniejsze. Szczególnie w reprezentacji ważniejsza od fizyczności jest kwestia mentalności. Ja nie będę tutaj mówił o aspektach fizyczności, nie będę pod tym względem trenował piłkarzy na kadrze, mając ich do dyspozycji przez kilka dni. Poprawa ich zdolności fizycznych to praca, która ma miejsce w klubach i tam mogę ich obserwować, co jest istotną częścią pracy mojej oraz sztabu.