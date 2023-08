Santos powołał kadrę, a tu... odezwał się Michniewicz. Błyskawiczna reakcja

W ostatni dzień sierpnia Fernando Santos powołał kadrę na wrześniowe mecze reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi oraz Albanią w ramach eliminacji do Euro 2024. Wśród wskazanych przez Portugalczyka zawodników znaleźli się m.in. dwaj weterani - Kamil Grosicki i Grzegorz Krychowiak, dla których będzie to wielki powrót do zespołu "Biało-Czerwonych". Na powołanie "Krychy" zareagował przy tym... były selekcjoner Czesław Michniewicz, który obecnie współpracuje z pomocnikiem w Abha FC. Jego komentarz był krótki, ale z pewnością treściwy.