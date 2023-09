Santos postawił na swoim. To miał być sekret. Jeden z baronów PZPN ujawnił kluczowy zapis

Santos zabezpieczył swoje interesy. PZPN nie może go publicznie krytykować

Na co dokładnie PZPN umówił się z 68-letni szkoleniowcem? Do tej poty było to spowite klauzulą top secret. Niespodziewanie jeden z kluczowych zapisów dokumentu rozwiązującego kontrakt Santosa ujawnił - świadomie lub przez roztargnienie - Henryk Kula, wiceprezes PZPN.