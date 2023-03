Santos podobny do Michniewicza? Były reprezentant wprost o tym, co musi zrobić trener

Reprezentanci Polski wracają do gry i dziś po raz pierwszy od czasu spotkania 1/8 finału mistrzostw świata z Francją , wybiegną na murawę, by zmierzyć się z Czechami na inaugurację eliminacji do mistrzostw Europy. Kadra zaczyna pisać nowy rozdział pod wodzą nowego selekcjonera - Fernando Santosa , na którego debiut niecierpliwie czekają wszyscy kibice i obserwatorzy .

Tarasiewicz optymistą przed debiutem Santosa

Tarasiewicz: Oczekuję, że kadrowicze wezmą na siebie większą odpowiedzialność

Tarasiewicz nie przewiduje również, by doszło do diametralnej zmiany stylu gry reprezentacji . Widzi bowiem pewne podobieństwa między pomysłami Portugalczyka, a byłego selekcjonera - Czesława Michniewicza . Oczekuje jednak, że uda się nakłonić kadrowiczów, do brania na siebie większej odpowiedzialności , czego jego zdaniem brakowało podczas mistrzostw świata.

"Nie wydaje mi się, by doszło do diametralnej zmiany. Nie dojdzie do tego, że nagle będziemy mieć 65-70 procent posiadania piłki. Santos jako trener pod wieloma względami jest podobny do Michniewicza. (...) Chciałbym żeby nakłonił zawodników do tego, by wzięli na siebie większą odpowiedzialność. Podczas mundialu narzekano na selekcjonera, ale nie można wszystkiego zwalać na niego. Czasami zdarzają się sytuacje, w których trzeba złamać schemat, zdecydować się na coś nieszablonowego, by zaskoczyć rywala. Liczę, że właśnie to się zmieni" - dodał.