Praca Fernando Santosa w reprezentacji Polski to już historia. W środę Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o obustronnym rozwiązaniu umowy z Portugalczykiem. W mediach krążyły informacje, że zarabiał on 160 tys. euro miesięcznie, jednak jak w Porannym paśmie WP powiedział dziennikarz Piotr Koźmiński, pensja ta wynosiła mniej - poniżej 100 tys.

- Odejście Santosa nie zrujnuje finansów PZPN-u. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że trzeba zapłacić selekcjonerowi odszkodowanie za okres do końca eliminacji. Związek to zrobi, to jest normalne, ale te pieniądze nie są takie, by nie było nas stać na kolejnego trenera - stwierdził. Oznaczałoby to, że budżet związku uszczupli się o niecałe 200 tys. euro (wypłaty za październik i listopad).