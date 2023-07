Santos opuści polską kadrę dla pracy w Arabii? Mamy komentarz z PZPN

Noc z 22 na 23 lipca okazała się zaskakująco niespokojna w kontekście piłkarskiej reprezentacji Polski. To właśnie wówczas bowiem pojawiły się spekulacje na temat potencjalnego odejścia Fernando Santosa z ekipy "Biało-Czerwonych" i jego przenosin do Arabii Saudyjskiej, gdzie miałby objąć były klub Grzegorza Krychowiaka, Al-Shabab. Nie ulega wątpliwości, że tego typu scenariusz mógłby mieć naprawdę kiepskie skutki dla polskiej kadry, która przecież już niebawem podejdzie do kolejnych bardzo istotnych spotkań w ramach eliminacji do Euro 2024. O komentarz w całej sprawie poprosiliśmy Jakuba Kwiatkowskiego, rzecznika PZPN.