Santos nie gryzie się w język. "Problemem była drużyna"

Jan Bednarek powiedział, po porażce z Czechami drużyna musiała przejść przez pewien proces pogodzenia się z porażką i teraz przystępuje do drugiego spotkania z odpowiednim nastawieniem. - Każdy z nas jeszcze raz rozgrywał w głowie to spotkanie. Nie ma jednak co zbyt dużo myśleć, patrzymy tylko na to co przed nami. Trzeba oczyścić umysł, to było dla nas najważniejsze. Do kolejnego starcia podchodzimy z chłodną głową i motywacją.