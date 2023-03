Piłkarze reprezentacji Polski mają za sobą pierwszy trening pod okiem selekcjonera Fernando Santosa. Na inauguracyjne zajęcia zespół nie wybiegł w komplecie. Z powodu kłopotów zdrowotnych Jana Bednarka i Kamila Piątkowskiego portugalski szkoleniowiec nadal do końca nie wie, kto znajdzie się w samolocie do Pragi. W piątek meczem z Czechami "Biało-Czerwoni" zainaugurują batalię o awans do finałów Euro 2024.