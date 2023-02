Byli trenerzy powrócą do kadry? Co z Piszczkiem?

Bardziej prawdopodobne wydaje się, że do sztabu dołączą szkoleniowcy, którzy już z kadrą pracowali. Trenerem bramkarzy miałby zostać Andrzej Dawidziuk. Z kolei za przygotowanie fizyczne miałby odpowiadać Remigiusz Rzepka, który był już w sztabie Adama Nawałki . Teraz pomagałby Santosowi na zgrupowaniach, odpowiadając m.in. za rozgrzewkę rezerwowych szykowanych do wpuszczenia na boisko, czy zajęć na siłowni.

Najwięcej emocji wzbudzają jednak nazwiska Łukasza Piszczka i Tomasza Kaczmarka. Przegląd Sportowy Onet donosi, że bliżej zatrudnienia w sztabie kadry jest Piszczek, ale on sam ma wątpliwości, czy będzie w stanie, w stu procentach poświęcić się pracy. W swoich rodzinnych stronach pomaga w prowadzeniu trzecioligowego LKS Goczałkowice-Zdrój. W dodatku jest w trakcie robienia kursu trenerskiego, co też zabiera sporo czasu. Decydujące rozmowy z byłym reprezentantem mają odbyć się we wtorek.