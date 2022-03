Są nowe informacje o stanie zdrowia Lewandowskiego! Co z meczem ze Szwecją?

Robert Lewandowski zatrwożył ostatnio sztab polskiej kadry - i wszystkich kibiców piłkarskich w kraju. Kapitan reprezentacji nie wystąpił w meczu towarzyskim ze Szkocją, wcześniej schodząc z treningu z grymasem bólu na twarzy.

Jak się później okazało "Lewemu" dolegają problemy z kolanem, których nabawił się jeszcze w Niemczech, przed wyjazdem na zgrupowanie "Biało-Czerwonych". Teraz mamy nowe wieści dotyczące stan jego zdrowia - i są na szczęście uspokajające.

Robert Lewandowski powinien zagrać ze Szwecją. Jego wyniki są obiecujące

Jak poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl, nasz snajper przeszedł kolejne badanie USG, którego wyniki wskazują, że powinien on być do dyspozycji Czesława Michniewicza w finale baraży.

Lewandowski ma odczuwać bóle w zewnętrznej części więzadła kolanowego, podczas gdy jego wewnętrzna część pozostała nienaruszona. To oznacza, że - dzięki pracy sztabu medycznego kadry - powinien on być już w optymalnej formie na starcie z ekipą "Trzech Koron".

El. MŚ 2022. Baraże. Polska - Szwecja, czyli kluczowe starcie "Biało-Czerwonych"

Stawką meczu ze Szwedami jest udział w MŚ 2022 w Katarze - to ostatnia szansa naszych "Orłów" na to, by w drugiej połowie listopada wybrać się na Bliski Wschód i powalczyć o najcenniejszy w piłce reprezentacyjnej puchar.

Początek meczu, który odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, zaplanowany jest 29 marca o godz. 20.45.

