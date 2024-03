"Rywale stali jak wazony. Teraz mogą nas zdeptać" - trener przestrzega

Tego właśnie potrzebowała reprezentacja Polski , przekonującej wygranej w meczu o stawkę. Na Stadionie Narodowym Estonia nie zawiesiła Biało-Czerwonym poprzeczki na wysokim poziomie. Gładka wygrana wybrańców trenera Michała Probierza 5-1 to dobry prognostyk przed starciem o wszystko z Walią . Spotkanie, którego stawką będzie udział w Euro 2024 w Cardiff we wtorek o godz. 18.

- Nasz narodowy bard, Wojciech Młynarski śpiewał taki utwór, w którym były słowa: "co by tu jeszcze sp....rzyć". No nie dało się nie wygrać z Estonią, chociaż nasi zawodnicy sami zafundowali sobie ten los, wygrane z Czechami i Mołdawią zapewniłyby nam awans na Euro już wcześniej. Oglądając wczorajsze spotkanie, przyszedł mi głowy spektakl z Mieczysławą Ćwiklińską pt. "Drzewa umierają, stojąc". Tam oprócz wspomnianej aktorki, rekwizytami były wazony. I właśnie takie wazony przypominali mi obrońcy Estonii.