Rywale Polaków mocno rozczarowali. I to na oczach Czesława Michniewicza!

Trzeba powiedzieć sobie jasno: reprezentacja Meksyku, jak na warunki północnoamerykańskie, nie wygląda obecnie źle pod względem wyników - "Trójkolorowi" awansowali na MŚ 2022 w Katarze bez dużych problemów, nieomal zajmując pierwsze miejsce w tabeli rundy trzeciej eliminacji (wyprzedziła ich tylko Kanada, która de facto zdobyła tyle samo punktów - 28).

Inną sprawą jest jednak styl, w jakim podopieczni Gerardo "Taty" Martino przeszli przez ostatnich kilka meczów. Męcząca - choć wygrana 2-1 - potyczka z Jamajką czy skromne zwycięstwo 1-0 nad słabiutkim Hondurasem mają prawo bez wątpienia cieszyć Meksykanów, ale też nie mogą być powodem do wielkich zachwytów. Z trochę mocniejszymi oponentami bywało różnie - z USA i Kostaryką padły bezbramkowe remisy, a Panama uległa "El Tri" 0-1. Na koniec kwalifikacji było w miarę pewnie - Meksyk ograł Salwador 2-0, ustalając ten wynik już w pierwszej połowie.

MŚ 2022. Meksyk przygotowuje się do mundialu bez spotkań z Europejczykami

Teraz przyszedł czas na mecze towarzyskie, które mają przygotować drużynę z Ameryki Północnej do mundialu, podczas którego zmierzy się ona z Argentyną, Arabią Saudyjską i - co dla nas oczywiście najważniejsze - z Polską. Dziwi więc nieco fakt, że w żadnym z zaplanowanych na ten moment sparingów Meksykanie nie spróbują swoich sił z jakąkolwiek europejską drużyną, co miałoby niejako być symulacją pojedynku z "Biało-Czerwonymi".

W ciągu najbliższych kilku miesięcy "Trójkolorowi" towarzysko zmierzą się z Nigerią, Urugwajem, Ekwadorem i Paragwajem. Pierwsze próbna potyczka już z kolei za nimi - boiskowa walka z Gwatemalą nie napawa jednak optymizmem i z pewnością będzie przez meksykański sztab wyjątkowo szczegółowo analizowana pod względem błędów.

Meksyk - Gwatemala. "El Tri" nie zabłysnęli w pierwszym meczu towarzyskim

Meksyk to - przypomnijmy - dziewiąta drużyna świata według rankingu FIFA, ich rywale z kolei okupują daleką, 118. lokatę tej klasyfikacji. Mimo takiej przepaści różnicy między obiema ekipami nie było przesadnie widać w wyniku starcia - padł bezbramkowy remis, choć "El Tri" mieli dużą przewagę w posiadaniu (68 proc.) i stworzyli sobie zdecydowanie więcej szans na gola.

Trochę - lecz tylko trochę - Meksykanów może tłumaczyć fakt, iż wyszli na mecz drugim garniturem - w wyjściowej jedenastce znaleźli się bowiem: Acevedo, Aguirre, Angulo, Reyes, Alvarez Campos, Cordova, Chavez, Sanchez, Alvarado, Gimenez i Zendejas.

Do kadry wciąż nie powrócił jej najlepszy strzelec - Javier "Chicharito" Hernandez, który został niejako zakulisowo odsunięty od drużyny w 2019 roku. Najnowsze doniesienia zza Atlantyku wskazują jednak, że niebawem może on ponownie znaleźć się w planach "Taty".

Czesław Michniewicz obecny na trybunach. W USA analizował rywali Polaków

Niemniej wielka szkoda, że z Gwatemalą jeszcze nie zagrał - na trybunach Camping World Stadium, znajdującego się na Florydzie, gdzie rozegrano potyczkę, zasiadł bowiem Czesław Michniewicz, który chciał na żywo sprawdzić poczynania naszych grupowych rywali. Czy ci jakoś przesadnie odsłonili swoje najlepsze karty? Na to niestety nie wygląda, ale selekcjonerowi Polaków nabyta w ten sposób wiedza z pewnością i tak się przyda.

Kolejny mecz towarzyski Meksyk zagra 29 maja z Nigerią. W czerwcu z kolei na "Trójkolorowych" czekają dwa spotkania o punkty - w ramach Ligi Narodów strefy CONCACAF zmierzą się z Surinamem i Jamajką.

