Rywal Polaków na mundialu znów niepokonany. Nie sposób strzelić im gola

Mecz z USA odbył się na neutralnym terenie w Murcji w Hiszpanii i miał przygotować Arabię Saudyjską do starcia z Meksykiem - jednym z rywali grupowych azjatyckiej drużyny, obok Polski i Argentyny. W czerwcu Saudyjczycy grali z Kolumbią i Wenezuelą, a niedawno z Ekwadorem, co miało być przygotowaniem do starcia z Argentyną. Europejskiego rywala, który miał im przetrzeć szlak przed meczem z Polską, nie przewidzieli.

Z zespołem amerykańskim Arabowie zremisowali 0-0, co znaczy, że po raz kolejny nie stracili gola. Tak było też w meczu z Ekwadorem 23 września, a zważywszy, że w czerwcowych meczach z Kolumbią i Wenezuelką saudyjscy piłkarze stracili tylko po jednej bramce, pokazuje to, że zbudowali całkiem dobre szyki obronne.

Patrząc na to z drugiej strony, zespół Arabii Saudyjskiej nie zdobył bramki od 29 marca, gdy na koniec tak udanych dla siebie eliminacji mundialu pokonał Australię 1-0 po bramce Salema Al-Dawsariego.

Skład Arabii Saudyjskiej w meczu z USA: Al-Yami - Al-Ghanam (81. Bamsaud), Al-Amri, Al-Boleahi, Abdulhamid - Al-Hassan (66. Kanno), Sharahili, Al-Dawsari (66, Al-Abed) - Al-Najei (31. Asiri), Al-Buraikan (66. Al-Muwallad), Behebri (81. Tambakti)

