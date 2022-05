Rywal Polaków na mundialu w Katarze ma przeciwnika udającego Polskę

To sytuacja nieco podobna do podejścia reprezentacji Meksyku, który umówił się na mecze towarzyskie np. z Nigerią, a także z zespołami z Ameryki Łacińskiej jak chociażby Ekwador. Nie zagra on natomiast żadnego meczu towarzyskiego z nikim z Europy, mimo iż na mundialu czeka go starcie z zespołem Polski.

Arabia Saudyjska zdecydowała się na podobne rozwiązanie. Umówiła się na mecze towarzyskie głównie z ekipami z Ameryki Łacińskiej. W czerwcu w hiszpańskiej Murcji zmierzy się w dwóch meczach sparingowych z Kolumbią (5 czerwca) i Wenezuelą (9 czerwca), czyli zespołami, które akurat na mistrzostwa świata się nie zakwalifikowały. We wrześniu Saudyjczycy zagrają jeszcze z Ekwadorem - ten mecz odbędzie się także w Hiszpanii. I dopiero na koniec przygotowań, na zaledwie tydzień przed mundialem, zespół z Arabii Saudyjskiej ustawił sobie mecz z rywalem europejskim.

Mundial 2022. Chorwacja w roli Polski

Polskę ma imitować Chorwacja, z którą Saudyjczycy zmierzą się 16 listopada w Rijadzie, gdzie Chorwaci przyjadą już na mundial. To optymalne dla Arabów rozwiązanie logistycznie, gdyż jako sąsiad gospodarza mistrzostw, Kataru nie będą ściągali do siebie Europejczyków wcześniej. Chorwacja szykują się do startu na czempionacie, gdzie w grupie powalczą z Belgią, Marokiem i Kanadą.