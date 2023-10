Rywal Orłów już sprawił sensację. To wcale nie będzie łatwy mecz kadry Probierza

Turcja poległa w Thorshavn. Przegrała też Mołdawia, czy Litwa

Takie wyniki świadczą o tym, że na swoim terenie Farerzy naprawdę potrafią być konkurencyjnym przeciwnikiem. W zeszłym roku to oni byli autorami super-sensacji, gdy we wrześniu pokonali 2-1 prowadzoną przez Stefana Kuntza Turcję . Tamten wynik nie był przypadkiem, a potwierdzeniem trendu, który utrzymuje się już od dłuższego czasu.

Psują rywalom sporo krwi. Nie przegrywają przed przerwą

Ba, sporym zaskoczeniem jest fakt, że Farerzy do przerwy przegrywali jedynie w dwóch z 14 ostatnich meczów! A to oznacza tylko jedno - dopóki Farerom starcza sił, potrafią skutecznie odpierać ataki mocniejszych od siebie rywali. To zresztą widzieliśmy doskonale także na PGE Narodowym w Warszawie. Tam, gdyby nie pechowa interwencja ręką i gol z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego, być może wyspiarzom udałoby się dotrzymać bezbramkowy remis do końca spotkania.