Rywal ogłasza w sprawie polskiej kadry. Najpierw sensacja, a teraz te słowa

Reprezentacja Mołdawii sprawiła w naszej grupie wielką sensację, "urywając" polskiej kadrze łącznie aż cztery punkty. To niezwykle skomplikowało "Biało-Czerwonym" walkę o awans na Euro 2024. Mimo to piłkarz z drużyny naszego ostatniego rywala - Vladyslav Baboglo ogłosił w rozmowie ze Sport.tvp.pl, że to my mamy najlepszą drużynę w naszej grupie. Zdradził także, czemu zawodnicy z Mołdawii zawdzięczają punkt wywieziony z PGE Narodowego.