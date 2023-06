Na początku zeszłego roku kilku polskich piłkarzy występujących wtedy w rosyjskiej elicie błyskawicznie podjęło decyzję o zmianie nie tylko klubu, ale przede wszystkim kraju, w którym grali. Wiązało się to oczywiście z początkiej rosyjskiej agresji na terenach Ukrainy , a dodatkowo w całej sytuacji pomocną rękę do chętnych piłkarzy wyciągnęła FIFA , uchylając furtkę pozwalającą na zmianę barw klubowych bez żadnych konsekwencji. Skorzystali z tego wtedy chociażby Grzegorz Krychowiak czy Sebastian Szymański , i nną decyzję postanowił podjąć jednak Maciej Rybus .

Rybus wprost o pozostaniu w Rosji. "Mam własny rozum"

Ta decyzja wywołała w Polsce sporą burzę, a mało kto akceptował argumenty w postaci rodziny założonej przez piłkarza w Rosji, co miało być przeważające w podjęciu przez niego decyzji. Innym tematem pozostawała jego ewentualna dalsza gra w reprezentacji Polski, bo jeszcze pod koniec 2021 roku był do niej normalnie powoływany. Ówczesny selekcjoner Czesław Michniewicz nie wysłał mu jednak powołania na pierwsze zgrupowanie po wybuchu całej sytuacji, a następnie pojawił się jasny komunikat, że dopóki Rybus będzie występował w Rosji, to na powołania nie ma co liczyć.