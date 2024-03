Rozpacz w meczu Polaków skasowana błyskawiczną decyzją. Lawina komentarzy!

Ufffffff...! Odetchnęli z ulgą wszyscy kibice reprezentacji Polski, gdy w ostatnich sekundach przed przerwą Walijczycy wpakowali piłkę do naszej siatki. Sytuacja była, na pierwszy rzut oka, niełatwa do rozstrzygnięcia, jednak dobrze ustawiony sędzia liniowy nie popełnił błędu, a "Biało-Czerwoni" nie przyjęli najgorszego ciosu - do szatni. Od razu w mediach społecznościowych pojawił się wysyp komentarzy, między innymi piłkarskich ekspertów Interii.