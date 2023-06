Rozpacz gwiazdy Polaków. „Dramat”. Jeszcze Santos go pominął

- Dramat. Dramat, nie możemy takich meczów przegrywać. To, co się dzisiaj stało, to jest coś niemożliwego i niewytłumaczalnego – mówił po meczu z Mołdawią Jakub Kamiński. Skrzydłowy Wolfsburga spotkanie w Kiszynowie rozpoczął tylko na ławce rezerwowych. Po wejściu miał okazję do zdobycia bramki na 3-1, ale wybrał podanie do Sebastiana Szymańskiego, który nie opanował piłki.