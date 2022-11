"Rózga" dla Krychowiaka. Internauci nie mieli wątpliwości

Użytkownicy Interii w czwartek, od samego rana mogli oceniać występ "Biało-Czerwonych" w środowym spotkaniu z Chile (1:0). Po kilku godzinach pora na pierwsze wnioski. Są one druzgocące dla Grzegorza Krychowiaka - z grona podstawowych piłkarzy drużyny Czesława Michniewicza to właśnie on oceniony został zdecydowanie najsłabiej.