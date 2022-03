Rosyjski dziennikarz życzy Polakom klęski. "Jesteście podłymi stworzeniami"

Oprac.: Tomasz Czernich Reprezentacja

Reprezentacja Polski pokonała we wtorek Szwecję (2-0) i awansowała tym samym na mistrzostwa świata w Katarze. "Biało-Czerwoni" w pierwszej rundzie baraży o mundial mieli mierzyć się z Rosją, lecz ta, po agresji na Ukrainę nie została dopuszczona do rywalizacji. Wywołało to w państwie Władimira Putina gigantyczne rozgoryczenie, któremu upust na antenie "Match.tv" dał dziennikarz stacji, Anton Anisimow.

Zdjęcie Reprezentacja Polski / PAP/Łukasz Gągulski / PAP