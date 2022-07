Wciąż nie jest jasna piłkarska przyszłość Grzegorza Krychowiaka. I to mimo że sam piłkarz nie zostawił wątpliwości i oficjalnie ogłosił, że ma zamiar odejść z Krasnodaru. "Z mojej strony to była bardzo trudna, ale naturalna decyzja. Od początku wojny uważnie śledziłem to, co działo się w sąsiednim kraju. Konsekwencje wojny dla całego świata, przede wszystkim dla Ukrainy, są i będą ogromne. Tam giną zwykli ludzie, giną dzieci, i naprawdę trudno na to patrzeć z boku. Serce boli. Nie mogłem postąpić inaczej. Dlatego stwierdziłem, że muszę wyjechać" - mówił portalowi meczyki.pl niedługo po 24 lutego.

Reklama

Czas mija, do pewnego momentu pojawiały się nawet doniesienia o możliwych nowych kierunkach dla Polaka . A później zapadła cisza. Sam zainteresowany nie zabiera głosu na temat możliwego transferu. Bardziej wylewni są za to Rosjanie. Najpierw rosyjskie media sportowe rozgrzała rzekoma wypowiedź agenta Grzegorza Krychowiaka . "Krasnodar i Krychowiak negocjują rozwiązanie umowy? Nie, to nieprawda. Grzegorz zostaje w Krasnodarze" - miał powiedzieć portalowi "Metaratings".

Teraz temat reprezentanta Polski znów odżył.

Rosjanin atakuje polskich piłkarzy. "Od lat są do nas wrogo nastawieni"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Krychowiak: Pokazaliśmy, że umiemy grać z najlepszymi. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Timur Gurtskaya o Grzegorzu Krychowiaku: "Postanowił zostać w Krasnodarze"

Komentarz w sprawie "Krychy" wygłosił znany na rosyjskim rynku agent piłkarski. Timur Gurtskaya jest pewny: Polak zostanie w Rosji. I to nawet kosztem wyjazdu z reprezentacją na mundial w Katarze. Można się bowiem spodziewać, że jeśli nie odejdzie z ligi rosyjskiej, nie dostanie powołania na zgrupowanie kadry "Biało-Czerwonych".Gurtskaya twierdzi, że wszystko rozbija się o pieniądze. Krychowiak ma zarabiać w Krasnodarze sporo i może mu być trudno wywalczyć podobną wysokość wynagrodzenia w klubie z innej ligi.

Nikt w Europie nie zapłaci mu trzech milionów euro pensji rocznie. Taki kontrakt mógłby otrzymać tylko w Arabii Saudyjskiej albo w Katarze. Prawdopodobnie nikt stamtąd się po niego nie zgłosi, więc postanowił zostać w Krasnodarze - przekazał agent w rozmowie ze "Sport Expressem".

Jego zdaniem podopieczni Czesława Michniewicza nie zawojują mistrzostw świata w Katarze. W obliczu tego polski piłkarz, według niego, dokonał bilansu, który wyszedł na korzyść Krasnodaru. "Najwidoczniej Krychowiak wycenił wyjazd do Kataru na sześć milionów euro. Nigdzie nie zarobi takich pieniędzy przez dwa lata. Poza tym i tak nic by nie ugrał na turnieju. Jego drużyna odpadnie w fazie grupowej i wróci do domu. A on będzie miał sześć milionów euro na koncie" - stwierdził.

Sprawa wcale nie wydaje się jednak zamknięta. Wielu kibiców Grzegorza Krychowiaka przekonanych jest, że zawodnik robi wszystko, by wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki odejścia z rosyjskiego klubu.

Tymczasem jego wciąż aktualna drużyna, jak podaje "Championat", z "Krychą" w składzie, niedawno rozegrała sparingowy mecz przez rozpoczęciem sezonu. Krasnodar pokonał Forte 2-1.

Rosjanie wściekli po decyzji FIFA! Krychowiak będzie mieć problem?

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak / AFP/JANEK SKARZYNSKI/ / AFP