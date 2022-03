Rosji nie ma, ale inni możliwi rywale Polski też są wątpliwi moralnie

Od 2015 roku trwa krwawa wojna w Jemenie, której stroną jest m. in. Arabia Saudyjska. Interweniowała ona na jemeńskiej ziemi w celu wsparcia sunnickiego prezydenta i jej sytuacja pozornie jest inna niż w wypadku Rosji najeżdżającej Ukrainę. Saudyjczycy wkroczyli do Jemenu na wniosek uznawanego rządu tego kraju, toczącego wojnę domową ze związaną z szyizmem opozycją. Ją z kolei wspiera Iran.

CZYTAJ TAKŻE: Polska nie chciała grać z Rosją, a jedzie na brudny mundial do Kataru

Reklama

Nie zmienia to faktu, że interwencja saudyjska w Jemenie jest bardzo krwawa. Samoloty lotnictwa Arabii Saudyjskiej dokonują niszczycielskich nalotów na jemeńskie miejscowości, giną w nich setki cywilów. Raport ONZ wytykający popełniane w Jemenie zbrodnie obejmuje m.in. naloty na infrastrukturę cywilną, stosowanie min lądowych, zabójstwa, aresztowania, torturowanie więźniów, przemoc seksualną oraz utrudnianie potrzebującym dostępu do pomocy humanitarnej. Wśród tortur wymieniane jest głodzenie, bicie i przypalanie.

Zarzuty dotyczą Arabii Saudyjskiej, ale obciąża także jej sojuszników. Są wśród nich np. Senegal i Maroko, które już na katarskim mundialu są, a także Emiraty Arabskie, które walczą w barażu z Australią. Emiraty jednak stopniowo z tej wojny się wycofują. Proces trwa od trzech lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michniewicz dla Interii: Będę jak prezydent? Ale tylko do meczu! Wideo INTERIA.TV

Co do Maroka, Fronti Polisario w 2020 roku oskarżył je o złamanie rezolucji ONZ i zawieszenia broni oraz wznowienie wojny w Saharze Zachodniej. Ten konflikt zdawał się wygasać w latach dziewięćdziesiątych, ale teraz znów wraca. Sahara Zachodnia to po wycofaniu się hiszpańskich kolonistów teren mandatowy ONZ, którego 80 proc. powierzchni kontroluje Maroko, uważając je za własne.

Polska nie może wylosować w piątek Maroka, ale może trafić na Arabię Saudyjską, nie mówiąc o gospodarzach, czyli Katarze, na którym ciążą zarzuty związane z łamaniem praw człowieka, niewolniczego wykorzystywania siły roboczej oraz korupcji.

Losowanie mundialu 2022. Polska w grupie śmierci?

Przykładowe grupy śmierci dla Polski to np.: Brazylia, Niemcy, Polska, Ghana albo Australia, czy też Francja, Urugwaj, Polska, Ghana albo Australia. Wielce zdradliwa może się też okazać grupa Brazylia, Dania, Polska, Kanada.

Możliwe są także łatwiejsze warianty jak chociażby: Katar, Szwajcaria, Polska, Nowa Zelandia.

Kiedy losowanie mundialu Katar 2022?

Losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata w Katarze odbędzie się w piątek 1 kwietnia o godz. 17 czasu polskiego.

Kiedy odbędzie się Mundial w Katarze?

Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Ten nietypowy termin ma związek z bardzo wysokimi temperaturami, które panują tam latem, dlatego turniej przeniesiono na jesień.