Rosjanin atakuje polskich piłkarzy. "Od lat są do nas wrogo nastawieni"

Nie może porzucić pracodawcy, do którego ma szacunek i wdzięczność. Ale może odejść po 30 czerwca. Szymański mówi, że jeśli chce być w kadrze narodowej, to musi odejść. Każdy, kto może go pozyskać, może mu równie dobrze powiedzieć: 'dlaczego mamy za Ciebie płacić, zostaw Dynamo za darmo'. To dla niego trudny moment. No ale to Polak, przedstawiciel państwa, które od wieków jest wrogo nastawione do Rosji

- napisał.