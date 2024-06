Holenderski reporter: Jesteście silniejsi od Austrii

Dziennikarz opowiedział też, że przyjechał do Warszawy specjalnie po to, by sprawdzić, jak wygląda reprezentacja Polski i czy atmosfera przed Euro jest już wystarczająco podgrzana.

- Wiemy, że zakwalifikowaliście się na mistrzostwa w ostatniej chwili, więc pewnie nie jesteście na tym samym poziomie co Francja. Ale my także nie mamy w tej chwili najlepszej drużyny. Jestem więc bardzo ciekaw, co może się zdarzyć. To będzie mecz o drugą pozycję w grupie - twierdzi Kloosterboer.