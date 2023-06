Uważam, że chcieliśmy tę drugą połowę zagrać na stojąco. Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i jedziemy na wakacje. Przeciwnik był głodny zwycięstwa i potrafił strzelić nam trzy gole, co jest nie do zaakceptowania. Każdy z nas musi spojrzeć w lustro, musimy między sobą porozmawiać i powiedzieć kilka gorzkich słów. Teraz trzeba pokazać reakcję, to jest wyłącznie nasza wina

~ Jan Bednarek