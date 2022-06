Rosjanie doradzają Maciejowi Rybusowi skargę do Trybunału Praw Człowieka

Taki komunikat w sprawie Macieja Rybusa został wydany w poniedziałek przez PZPN. Były już reprezentant Polski nie będzie dalej powoływany do naszej kadry. Nie pojedzie także na mundial. Został skreślony.

"Selekcjoner poinformował zawodnika, że w związku z jego aktualną sytuacją klubową nie powoła go na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji oraz nie będzie brał pod uwagę przy ustalaniu składu kadry, która pojedzie na mistrzostwa świata w Katarze" - czytamy w komunikacie PZPN.

Rosja doradza Rybusowi skargę na Polskę

W związku z tą sytuacją do ofensywy przeszli Rosjanie, dla których Maciej Rybus stał się świetną okazją propagandową. Nazywają Polskę :krajem ksenofobicznym", pojawiły się propozycje nadania piłkarzowi rosyjskiego obywatelstwa, a teraz Aleksandr Zotow, dyrektor generalny rosyjskiego Związku Zawodowego Piłkarzy zaproponował mu złożenie skargi na Polskę i PZPN do Trybunału Praw Człowieka. - To jest bowiem dyskryminacja ze względu na narodowość - uważa.



