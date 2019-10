Polacy grają na wyjeździe z Rosją w meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią!

Na ten moment "Biało-Czerwoni" z kompletem punktów są liderem grupy. W poprzednich dwóch spotkaniach podopieczni Czesława Michniewicza pokonali 1-0 Łotwę i 4-0 Estonię. Rosjanie depczą nam jednak po piętach - zajmuję trzecie miejsce i tracą do nas tylko dwa "oczka".



To gospodarze jako pierwsi doszli do głosu. Uderzenie z dystansu Naila Umjarowa było jednak bardzo chybione. Rosjanie byli w swoich zmaganiach niezwykle niecierpliwi. W kolejnej obiecującej akcji Aleksandr Lomowitski zamiast poszukać rozegrania akcji, zdecydował się na kolejny strzał sprzed pola karnego. Kamil Grabara ponownie mógł odprowadzić piłkę wzrokiem.

Z czasem postawa Polaków była coraz bardziej odważna, co zaowocowało bramką. W 10. minucie Robert Gumny dośrodkował futbolówkę w pole karne, tam próbował dopaść do niej Patryk Klimala. Napastnik Jagiellonii Białystok nie zdołał oddać celnego strzału, lecz zmylił Igora Diweewa, który głową skierował piłkę do własnej bramki.



Orły próbowały iść za ciosem i po kilku minutach dały Rosjanom lekcje strzałów z dystansu. Najpierw widowiskowy strzał oddał Patryk Dziczek, później Mateusz Bogusz. Aleksandr Maksimenko nie dał się jednak pokonać, popisując się efektownymi robinsonadami.

Niestety, "Biało-Czerwoni" nie mogli zbyt długo cieszyć się z prowadzenia, a gola stracili w kuriozalnych okolicznościach. Po długim zagraniu w nasze pole karne Grabara nie porozumiał się z Janem Sobocińskim. Polski golkiper wybiegł na skraj pola karnego, by złapać futbolówkę i wpadł na obrońcę ŁKS-u. Do pustej bramki próbował strzelać Magomed Sulejmanow, lecz został zablokowany. Daniil Utkin skutecznie dobił uderzenie swojego kolegi i na tablicy pojawił się wynik 1-1.



Podrażniony wcześniejszym niepowodzeniem Sulejmanow postanowił poszukać kolejnej szansy, tym razem strzałem sprzed pola karnego. Nie była to zła próba, ale spokojnie poradził sobie z nią Grabara. 20-letni golkiper uratował nas ponownie kilka minut później, po strzale z woleja Utkina.

Polacy zakończyli pierwszą odsłonę w piorunujący sposób. W doliczonym czasie Bogusz znakomicie przejął piłkę w środku pola i obsłużył Klimalę dokładnym, prostopadłym zagraniem. Snajperowi Jagiellonii pozostało posłać futbolówkę do siatki, co uczynił z zimną krwią.



Rosjanie mogli rozpocząć drugą odsłonę tak, jak Orły zakończyły pierwszą. Po składnej akcji Lomowitski stanął oko w oko z Grabarą. Na nasze szczęście przelobował nie tylko polskiego golkipera, ale i jego bramkę.

Rosja: Maksimenko - Eugenjew, Diweew, Krugowoj - Rasskazow, Obljakow, Utkin, Umjarow - Sulejmanow, Chałow, Lomowitski



Polska: Grabara - Gumny, Walukiewicz, Sobociński, Pestka - Jóźwiak, Dziczek, Fila, Bogusz, Płacheta - Klimala