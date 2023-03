Czy można gorzej rozpocząć eliminacje do dużego turnieju pod wodzą nowego trenera? Być może tak. Ale i tak "praskie lanie", jakie otrzymała nasza reprezentacja boli i to bardzo. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski nazwał piątkowy mecz "zimnym prysznicem". - Czesi grali dzisiaj prostą piłkę. Ale my mieliśmy z tym problem. Przepychaliśmy się, nie wygrywaliśmy pojedynków i to było dla nas duże utrudnienie. To nie jest tak, że rywale super rozgrywali. Prostymi środkami przedzierali się na naszą połowę. To sytuacje, na które powinniśmy być przygotowani - stwierdził napastnik FC Barcelona.