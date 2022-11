Robert Lewandowski zaliczył spotkanie po latach. "Rozpoznał mnie"

Lewandowski zaliczył spotkanie po latach

Mimo wszystko, Vidal może być jednym z tych, którzy po końcowym gwizdku ze swojej postawy powinni być, przynajmniej w umiarkowanym stopniu zadowoleni. Gracz Flamengo Rio de Janeiro wyznał, że starcie z Polską było dla niego okazją do spotkania ze starym znajomym z czasów występów w Bayernie Monachium - Robertem Lewandowskim . Snajper nie pojawił się na boisku, ale znalazł chwilę, by porozmawiać z zawodnikiem z San Joaquin, o czym ten z lubością opowiedział mediom.

Chilijczyk był również umiarkowanie zadowolony z postawy swojego zespołu i to nawet mimo faktu, że nie zdołał on w meczu z "Biało-Czerwonymi" strzelić gola. - Wynik nie mówi wszystkiego. Z każdym, kolejnym meczem czujemy się lepiej. Mam nadzieję, że wygramy ze Słowacją - podsumował, odnosząc się do najbliższej, towarzyskiej potyczki jego drużyny, która odbędzie się w niedzielę.