Reprezentacja Polski przegrała z Czechami 1:3 w spotkaniu pierwszej kolejki eliminacji EURO 2024. Naszym południowym sąsiadom wystarczyło zaledwie 2,5 minuty od pierwszego gwizdka sędziego, by prowadzić dwoma golami. W 64. minucie nadzieje Polaków na wywalczenie chociaż jednego punktu zakończył Jan Kuchta. Podopiecznych Fernando Santosa w debiucie Portugalczyka było stać jedynie na bramkę honorową Damiana Szymańskiego, jednak było już zbyt późno, by odrobić całe straty.

Po meczu wywiadu TVP Sport udzielił kapitan zespołu Robert Lewandowski. Stwierdził, że to spotkanie powinno zostać potraktowane przez zawodników jak zimny prysznic. - Ciężko ocenić poziom gry, bo gdy tracisz dwie bramki w trzy minuty, to zaczynasz z innego poziomu. Powrót do gry był dla nas wyzwaniem. Próbowaliśmy, ale to było zdecydowanie za mało. Straciliśmy dwie bramki po prostym graniu, wrzut z autu i wrzutka z boku - powiedział. Przyznał, że kilka godzin wcześniej trener Santos uczulał kadrowiczów na akcje Czechów po autach i dośrodkowaniach.