Robert Lewandowski z ważnym apelem. Napisał o niedzielnych wyborach

Wielkimi krokami zbliżają się kolejne wybory parlamentarne, które zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października. Już wcześniej, bo o północy z piątku na sobotę zacznie obowiązywać cisza wyborcza, co oznacza, że kandydaci zaprzestaną wystąpień, a mediach nie będą pojawiały się materiały o charakterze agitacyjnym. Ostatnie godziny przed wprowadzeniem ciszy to jednak okazja nie tylko do pozyskiwania głosów niezdecydowanych wyborców, ale także zachęcania do udziału w głosowaniu.

O to, by polscy obywatele poszli do urn, zachęcają nie tylko politycy, ale także artyści, celebryci i sportowcy. Do kobiet niedawno zaapelowała Magdalena Stysiak , czyli gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski.

Kobiety, razem możemy więcej. Tu już w tę niedzielę odbędą się wybory. Zadecydujmy o tym, kto rządzi w naszym państwie ~ mówiła.

Do swoich rodaków w piątek zwróciła się z kolei Iga Świątek . Wiceliderka rankingu WTA zaznaczyła, że wyjątkowo postanowiła zabrać głos na temat polityczny. "Już w najbliższą niedzielę wybory. Uważam, że głosowanie to nasz obywatelski obowiązek i moment naszej decyzyjności, który jest też przywilejem. To wyraz społecznej odpowiedzialności. Ja zagłosuję i zachęcam do tego samego" - napisała.

Robert Lewandowski apeluje. Chodzi o wybory parlamentarne

W ślady najlepszej polskiej tenisistki poszedł Robert Lewandowski. Kapitan polskiej kadry, którego zabrakło na trwającym właśnie zgrupowaniu z powodu kontuzji, zaznaczył w swoim wpisie, że w "niedzielę wszystko będzie zależało od nas, nie tylko na boisku".

Każdy głos ma znaczenie. Każdy jest równie ważny. A wieczorem całym sercem wspierajmy Reprezentację Polski! ~ napisał.

