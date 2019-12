- Na początku mojego pobytu w Niemczech żarty na temat Polaków częściej słyszałem. Teraz znacznie rzadziej, albo w ogóle nie. Obraz Polaka w tym kraju znacznie się zmienił - powiedział kapitan reprezentacji Polski i as Bayernu Monachium Robert Lewandowski.

"Lewy" udzielił długiego wywiadu red. Romanowi Kołtoniowi z Polsatu Sport, na jego kanale "Prawda Futbolu". Poruszył w nim nie tylko piłkarskie tematy, ale też na temat codzienności w Niemczech.

- Spotykam Polaków, którzy podchodzą i opowiadają krótkie historie z pracy, jak pomogło im to, że ja strzelam bramki. Wiadomo, że jestem na świeczniku, a oni zakłady o wyniki meczów wygrywają i zaczynają ich trochę inaczej odbierać. To jest fajne i daje powodów do dumy. Stereotypy i historie, jakie na nasz temat krążyły - były na wyrost moim zdaniem - ale teraz ich nie słychać - uważa Robert.

- Czasy się zmieniają. My Polacy też się rozwijamy jako kraj, jako naród. I piłkarsko również. Im więcej będzie nas grało w topowych ligach, topowych klubach, będzie się nas odbierało przez inny pryzmat - dowodzi.

Na uwagę red. Kołtonia, że Niemcy z "Kickera" już w 2012 r. byli zaskoczeni tym, jak Polska wygląda, że ma np. lepszy internet niż w ich kraju, Robert zareagował:

- Wiele rzeczy jest tu gorszych niż w Polsce. Szczególnie jeśli chodzi o prace w domu, gdy trzeba coś naprawić. W Monachium nie dość, że trzeba długo czekać, to jakość jest względna bym powiedział i ceny są bez porównania wyższe niż u nas - porównuje kapitan reprezentacji Polski.