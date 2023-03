Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski i Jakub Kamiński reagują na remis Czechów z Mołdawią

Po cennej wygranej 1:0 z Albanią na PGE Narodowym kapitan reprezentacji Polski został zapytany o to, czy wynik meczu Czechów jest dla niego zaskakujący. - Czy to mnie zaskakuje? Nie. Zawsze jest taka narracja, że gdy wszystko idzie łatwo, to jest ciężej. Musimy przygotowywać się na to, że każdy kolejny mecz, zwłaszcza wyjazdowy, będzie bardzo ciężki. Od nas będzie zależało, jak to będzie wyglądało i czy będziemy mieli kontrolę w tych spotkaniach - stwierdził snajper FC Barcelona.