- Jeśli chodzi o trudność tego zgrupowania to... każde zgrupowanie ma swoje trudności. I trzeba stawić im czoła. Zdajemy sobie z tego sprawę. Teraz jest nowe rozdanie. Mamy nowego trenera, mamy też nowych zawodników. W reprezentacji takie rzeczy się dzieją. To, co dotyczy kadry, nie zawsze jest kolorowe, nie zawsze wszyscy piłkarze są zdrowi. Ale jedność, którą tworzymy, jest najważniejsza; to, abyśmy wszyscy współpracowali, szli w jednym kierunku. I tak jest. To było widać na treningach, odprawach. Tam selekcjoner przekazywał nam swoje założenia i to było dla nas zrozumiałe, łatwe do zaakceptowania. Od początku wszystko było klarowne, przekaz informacji był bardzo dobry. Zdajemy sobie sprawę, że treningi, które przeprowadziliśmy, naprawdę były na dobrym poziomie. Wiemy jaka jest klasa przeciwnika, wiemy, że gramy na wyjeździe i że to nie będzie łatwy mecz, ale jesteśmy tutaj po to, aby zwyciężyć i aby trzy punkty wróciły do Warszaw - powiedział kapitan reprezentacji.